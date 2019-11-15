مقابل 200 جنيه.. ضبط طبيب "مزيف" يعالج المرضى بالسحر في سوهاج

تمكنت إدارة مباحث التموين بسوهاج برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة بالتعاون مع مديرية الصحة، من ضبط مركز غير متخصص يقوم بالكشف على المرضى ويعالج من السحر ويقدم لهم علاج الأعشاب وتم ضبط القائمين عليه.



ترجع الواقعة عقب ورود معلومات لمباحث التموين ومديرية الصحة بسوهاج وجود المركز وتتم إدارته بمعرفة شخص يدعى ( ا. م) والمكان موجود بحارة فرعية وعنوانه عرب الأطاولة خلف مستشفى الجامعة- شارع عطارة الحرمين) وبسؤال أهل المنطقة اتضح أن هذا الشخص يأتى للمركز مرة كل 15 يومًا.



وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكل لجنة وأسفرت الجهود عن ضبط القائم على المركز ينتحل صفة طبيب ويقوم بالكشف على المرضى ويقوم بالظهور على القنوات الفضائية وتم ضبط كمية من الأدوية والأعشاب الطبية مجهولة المصدر وقد تم تحريزها بمحضر بمعرفة التفتيش الصيدلى بالمديرية وتم ضبط روشتات بقيمة الكشف 200 جنيه.



تم إغلاق وتشميع المكان بالضبطية القضائية والتحفظ على المتهم بواسطة إدارة مباحث التموين بسوهاج، وتم عمل محضر 12350 جنح أخميم.