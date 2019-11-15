اختيار طيار مصرى لتنفيذ إعلان شركة "جيتكس"

وقع اختيار شركة جيتكس العالمية الرائدة في مجال الخدمات الأرضية للطيران الخاص، والتي لها أكثر من 24 فرعًا حول العالم على الطيار المصري محمد إيهاب، لتبدأ به حملتها الإعلانية، رغبة منها في التوسع والانتشار بشكل أكبر على مستوى العالم.



وأوضح مسئول التسويق بالشركة، إن الشركة الحائزة على تصنيف خمس نجوم قد اختارت الطيار محمد إيهاب المصري بعد متابعة مواقع الاتصال الاجتماعي للعديد من الطيارين، وأخيرًا وقع اختيارهم على محمد إيهاب باعتباره من أكثر الطيارين المؤثرين على عالم السوشيال ميديا، ويتنوع محتوى صفحته على إنستجرام بالصور ومقاطع الفيديو التي تم تصويرها بحرفية مميزة للمطارات والطائرات.