البابا تواضروس يترأس حفل تخرج الدفعة الخامسة للمعهد المسكوني (فيديو)
الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 05:16 م
مونيكا جرجس - تريزة شنودةطباعة
ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، حفل تخرج الدفعة الخامسة للمعهد المسكوني، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، شارك في الحفل الأنبا يوليوس أسقف عام الخدمات.
واحتفل المعهد المسكوني للشرق الأوسط في يوليو الماضي، بتخرج الدارسين في الدورة الخامسة للدراسة الأكاديمية للتنشئة المسكونية التى ينظمها المعهد بالتعاون مع الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة، بمشاركة 7 دول عربية تمثل الكنائس الشرقية والحركات الشبابية وكليات اللاهوت، من لبنان ومصر والسودان وفلسطين والأردن والعراق وسوريا، تحت رعاية وحضور مدير المعهد الدكتور زاهي عازار، والمديرة التنفيذية، إلسي وكيل. اضغط
واحتفل المعهد المسكوني للشرق الأوسط في يوليو الماضي، بتخرج الدارسين في الدورة الخامسة للدراسة الأكاديمية للتنشئة المسكونية التى ينظمها المعهد بالتعاون مع الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة، بمشاركة 7 دول عربية تمثل الكنائس الشرقية والحركات الشبابية وكليات اللاهوت، من لبنان ومصر والسودان وفلسطين والأردن والعراق وسوريا، تحت رعاية وحضور مدير المعهد الدكتور زاهي عازار، والمديرة التنفيذية، إلسي وكيل. اضغط