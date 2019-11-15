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عالم

صحيفة يونانية: قبرص تتهم تركيا بانتهاك القانون

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 05:12 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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اتهمت قبرص تركيا يوم الجمعة، بانتهاك القانون الدولي عن طريق شن عمليات للتنقيب عن الغاز قبالة الجزيرة بحثًا عن النفط والغاز، حسبما أفادت صحيفة الكاثمريني اليونانية.

فى وقت سابق من اليوم الجمعة، قال فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن سفينة الحفر فاتح بدأت عملياتها قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقبرص.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي قد اعتمد الاثنين الماضي إطارًا لإجراءات تقييدية ضد تركيا بسبب أنشطتها التنقيبية حول قبرص.

وقالت الرئاسة القبرصية في بيان اليوم الجمعة: "حقيقة أن هذه الإجراءات غير القانونية الجديدة التي اتخذتها تركيا أعلنت في نفس اليوم الذي دخل فيه إطار جديد لعقوبات الاتحاد الأوروبي ساري المفعول - هو دليل على الاحتقار الشديد والاستفزازي للقانون الدولي والأوروبي".

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