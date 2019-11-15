السودان يقرر تغيير سفيره وملحقه الثقافي بمصر

كشفت صحيفة التيّار السودانية، عن تغييراتٍ كبيرة على مستوى 4 سفارات بوزارة الخارجية، بينها القاهرة.



وقالت الصحيفة اليوم الجمعة: "إنّ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سيعيّن 4 سفراء في كلٍ من واشنطن، والقاهرة، وأديس أبابا، وباريس؛ لتسيير المهام إلى حين تسمية سفراء جدد دائمين".



وأوضحت الصحيفة السودانية، أنّ الدبلوماسيين سيقومون بتسيير المهام الدبلوماسية في عددٍ من السفارات التي وصفها بالمهمة إلى حين إكمال التشاور والترشيحات بين مجلسي الوزراء والسيادي.



كما كشفت الصحيفة عن صدور قرار رسمي بإعفاء ثلاثة ملحقين ثقافيين، وهم الملحق الثقافي بالسفارة السودانية بلندن الكاتب الصحفي محمد مصطفى البطل، وراشد عبد الرحيم بالسفارة السودانية بالقاهرة.