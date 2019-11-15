المرور: ننسق مع النجدة والإسعاف للتعامل مع الطقس السيء

أكدت الإدارة العامة للمرور أن الخطة المرورية الموضوعة للتعامل مع تحذيرات الأرصاد في الطقس السيء، تتضمن التنسيق التام مع غرف عمليات النجدة والإسعاف والحماية المدنية، مع الربط مع غرف عمليات المحافظات المختلفة للتدخل في حالات الطوارئ التي تتضمن انفجار مواسير المياه أو سقوط الأشجار أو المؤثرات التي قد تؤدي إلى تعطل الحركة المرورية.



و دعت الإدارة العامة للمرور إلى الاتصال بالرقم 01221110000 للإغاثة المرورية على الطرق السريعة حفاظا على الأرواح والتدخل في حالات الطوارئ.