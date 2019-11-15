"محلية البرلمان": إنشاء هيئة لتحصيل الكارتة بدلًا من المحافظة

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة أضافت بعض التعديلات على مشروع قانون تنظيم ساحات السيارات والمواقف، من شأنها تنظيم الفوضى المتبعة في الكارته سواء المجمعة، او التي يتم تحصيلها يوميا داخل المواقف، مشيرا إلى أن المحافظات ليس لديها القدرة على منع الفساد وإهدار المال العام الموجود داخل نظام الكارته، الأمر الذي فصلته اللجنة داخل مشروع القانون.



وأوضح الحسيني، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن اللجنة طالبت بإضافة مادة في القانون الجديد تنص على ضرورة إنشاء هيئة او كيان لتحصيل الكارتة بدلا من المحافظة، ويكون لها نظامها وقواعدها وقنوات اتصالها بكل محافظة لمعرفة طريقة التحصيل وقيمتها وعوائدها فيما يتم إنفاقها، مشيرًا إلى أن هذه الهيئة سيتم تشكيلها من وزارات المالية والتنمية المحلية، مهمتها وضع حد للكارته وإعادة النظر في عوائد إنفاقها بما يخدم على احتياجات المحليات المتشعبة.