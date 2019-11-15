وفاة النجم العالمى "ذا روك".. خدعة أم حقيقة؟

سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر وفاة وفاة نجم المصارعة وأفلام الأكشن العالمى دوين جونسون، الشهير بـ "ذا روك" عن عمر 47 عامًا.



ولكن بعد البحث في الموضع فقد كشف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الخبر عبارة عن خدعة، حيث تم نشر رابط على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان "وفاة دواين "الصخرة"، مؤكدين أن الخبر مصدره هو "BBC News"، ولكن بالدخول إلى الرابط المتداول على "فيس بوك" يوجه المستخدمين إلى موقع ويب كاذب.



وبالبحث على موقع "BBC News" تبين أن الخبر عبارة عن خدعة من بعض الأشخاص وأنه ليس له أي أخبار صحية.



وينتظر "جونسون" عرض الجزء الجديد من فيلم "Jumanji" في دور العرض السينمائية يوم 13 ديسمبر المقبل حول العالم، وهو الفيلم الذى ينتمى إلى فئة المغامرة والكوميديا، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأخير 90 مليون دولار.