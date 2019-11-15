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موعد مباراة البرازيل والأرجنتين فى "موسم الرياض"

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 07:18 ص
جريدة الدستور
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على ملعب "جامعة الملك سعود"، بصوب العاصمة السعودية "الرياض"، تتجه أنظار العالم لمتابعة مباراة "السوبر كلاسيكو" الودية التي تجمع بين منتخبي البرازيل ضد الأرجنتين اليوم الجمعة ضمن فعاليات موسم الرياض الترفهي.


ومباراة البرازيل والأرجنتين تقام للعام الثاني على التوالي بالمملكة العربية السعودية، بعدما سبق وأن ألتقى المنتخبان العام الماضي على ملعب "الجوهرة" بمدينة "جدة"، وتمكن منتخب البرازيل من تحقيق الفوز بهدف دون مقابل.

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين
وتقام مباراة البرازيل والأرجنتين، اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت السعودية، ضمن فعاليات "موسم الرياض" الذي يشهد العديد من الأحداث الفنية والثقافية والرياضية، حيث ينتظر أن تستضيف العاصمة السعودية "الرياض" الشهر المقبل مباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو، بجانب بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد خلال الفترة من 8 – 12 يناير المقبل بمشاركة 4 فرق وهي ريال مدريد وبرشلونة واتلتيكو مدريد وفالنسيا.

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