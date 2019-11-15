حبس عصابة سرقة أبراج الضغط العالى بأطفيح

أمرت نيابة الصف بحبس عصابة سرقة أبراج الضغط العالي بعد استيلائهم على قواعد حديدية لبرج تابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات التي أجريت بإشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية أن الكشف عن الجريمة تم عقب تلقي بلاغ من محامي الشركة المصرية لنقل الكهرباء أنه خلال المرور الدوري على أبراج الضغط العالي تبين تعرض برج الضغط العالي بصحراء الكريمات والواصل بين محطة توليد الكهرباء بالكريمات ومحطة توزيع الكهرباء في بني سويف، لقص قواعده الأربعة دون سقوطه أرضا أو انقطاع أسلاك الضغط العالي التي يحملها.



وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث من ضباط مباحث الجيزة بالتنسيق مع مباحث الأمن العام والكهرباء والأمن الوطني لكشف غموض وملابسات الواقعة.



وأسفرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ٥ عناصر جنائية مقيمين دير الميمون أطفيح، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد تقطيعه وبيعه خردة، وأنهم لم يستكملوا جريمتهم بسبب عدم سقوط البرج وعدم قطع أسلاك الضغط العالي وخشية تعرضهم للصعق كهربائيا.



وأرشد المتهمون عن القواعد الحديدية والصاروخ الذي استخدموه في التقطيع والتروسيكل الذي نقلوا به الحديد.