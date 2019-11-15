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اقتصاد

أسعار بطاريات السيارات اليوم

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 03:16 ص
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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تعتبر بطاريات السيارات من وسائل أمان المحرك، وتعرضها لأي تلف أو فصل شحن يعرض صاحب السيارة إلى تعطلها في مناطق خطرة، ويرصد "الدستور" أسعار البطاريات الحديثة، صباح اليوم الجمعة، مع بعض النصائح قبل شراء البطارية.

وسجل سعر البطارية كلورايد السائلة 70 أمبير 800 جنيه مع تسليم البطارية القديمة، بينما سجلت الجافة 70 أمبير 870 جنيهًا مع القديمة، وبلغت بطارية فارتا السائلة 900 جنيه، والجافة 70 أمبير 1300 جنيه، وهانكوك الجافة 70 أمبير 940 جنيهًا، والنسر السائلة 70 أمبير 780 جنيهًا، والجافة 810 جنيهات، وإيه سي ديلكو AC delco الجافة 70 أمبير 950 جنيهًا، وإيفيري سائلة 60 أمبير 1180 جنيهًا، فارتا من 50 إلى 55 أمبير، وقابلة لإعادة الشحن بسعر 1140 جنيهًا.

وقال المهندس محمد رمضان خبير في بطاريات السيارات والميكانيكا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، تجب مراعاة عدة عوامل قبل شراء البطاريات وكيفية التعامل معها وهي: إذا كانت البطارية سائلة "تقبل إعادة شحن" لا بد من التأكد من سلامة المياه المقطرة بها، والمتابعة المستمرة كل شهر مرة على الأقل، مع تحديد ميعاد الشحن الخاص بها لدى المختصين، كما أنه لا بد من شراء بطارية جديدة للسيارة قبل انتهاء العمر الافتراضي القديمة بوقت كافٍ، والتأكد من تاريخ الإنتاج، والشراء من شركات أو محلات موثوق بها، في فترة الضمان وخدمة ما بعد البيع.

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