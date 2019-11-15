أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ62.28 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط فى بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، وذلك بفعل ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بفضل ارتفاع الانتاج، بالإضافة إلى توقعات من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بأنه سيكون هناك فائض فى الانتاج النفطي.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت نحو9 سنتات أي ما يعادل 0.14% ليسجل 62.28 دولار للبرميل، كما تراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 10 سنتا ليسجل 57.02 دولار للبرميل.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام الأمريكية زادت الأسبوع الماضي 2.2 مليون برميل، وبلغ الإنتاج مستوى قياسيا.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي، إن إنتاج النفط زاد 200 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي أسبوعي 12.8 مليون برميل يوميا.