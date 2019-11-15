مصرع طالبة تحت عجلات قطار بالقليوبية

لقيت طالبة بالصف الثالث الإعدادي مصرعها صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمدينة طوخ تم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.



تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بوفاة الطالبة "ر.ح"، 17 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدينة طوخ، إثر حادث تصادم أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.