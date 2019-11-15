نقاش ينهى حياة زوجته وجنينها التوأم فى مشاجرة بالشرقية

أنهي نقاش حياة زوجته بعدما انهال عليها بالضرب ما أدى لمقتلها ووفاة جنينها التوأم في الشرقية.



تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا من الرائد محمد ثروت رئيس مباحث مركز شرطة أبوكبير يفيد حدوث مشاجرة بين محمد بدر نقاش وزوجته "إسلام.أ" ربة منزل والمقيمان بأرض يحيى بأبو كبير.



انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين أن الزوج تعدى على زوجته بالضرب المبرح ما أدى لإصابتها بنزيف شديد ونظرًا لكونها حامل أسرع الأهالي بنقلها إلى مستشفى أبو كبير المركزي في محاولة لإنقاذها إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها هي والاجنة.



وأفادت التحريات أن، تطور المشاجرة بين الزوجين بمركز أبو كبير دفعت الزوج إلى ضرب زوجته الحامل وقتلها.



تم تحرير المحضر اللازم والقبض على الزوج وتباشر النيابة التحقيق.