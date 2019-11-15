مايا مرسى: دافعنا عن حق 100 مليون مواطن أمام الأمم المتحدة

عبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بالمشاركة ضمن وفد حكومي رفيع المستوى، برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وبمشاركة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان؛ للمشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تقدم مصر تقريرها الوطني.



وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، فى تصريحات لها على صفحتها الرسمية على موقع التوصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "شرفت أن أكون في وفد مصر الرسمي نقدم مصر الحقيقية في قلب مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حقوق مدنية اقتصادية اجتماعية سياسية وثقافية وسعدنا بإشادة أغلبية الدول بتحرك مصر في السنوات الأخيرة في ملف حقوق الإنسان ".



واختتمت: " نعم تخطو مصر للأمام.. نعم نتحرك لنضمن الكثير من الحقوق.. نعم لدينا إرادة سياسية وتشريعات وسياسات وبرامج.. ندافع عن حق ١٠٠ مليون مواطن ومواطنة.. وندافع عن حق مصر في الأمن والأمان.. وندافع عن حقنا في الحياة".