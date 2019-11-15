رئيس مركز سمالوط: حققنا 75% من حملات استرداد أراضى الدولة

أكد مدحت القاضي رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال مدينة المنيا، أن الوحدة المحلية نجحت في استرداد 44 ألف و781 فدان أراضي زراعية و45 ألف و719 فدان أراضي مباني حتي اليوم الرابع من الموجة الرابعة عشر، من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب"، والتي تستمر في الفترة من 11 وحتى 25 نوفمبر الجاري، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل.



وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لـ"الدستور" أن حملات إزالة التعديات تقوم بها الوحدة المحلية خلال أيام الأجازات، وأننا تمكنا خلال أربعة أيام من تحقيق 75% من المستهدف على مستوى المركز، والذي يوجد به 389 قرية وعزبة ونجع و9 وحدات محلية و3 أحياء شرق وغرب وجنوب مدينة سمالوط.



وأوضح رئيس مركز ومدينة سمالوط أن جهود هذه الحملات ستسفر خلال الأيام القادمة عن استرداد مئات الآلاف من أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون في أي تعديات على أملاك الدولة.