هل تعود نجلاء بدر للعمل الإعلامي من جديد؟.. فيديو

قالت الفنانة نجلاء بدر، إنه خلال الفترة الماضية عُرض عليها العودة لمجال الإعلام مرة ثانية بعد غياب سنوات، مؤكدة أنها لن تعود إلا إذا كان هناك شيء مناسب لها.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا"، أنها كان لديها بعض التحفظات على الفكرة على أن يتم تعديلها ولكنه كان من الصعب تنفيذها لأنه كان يدور حول قضايا كثيرة وإلى الآن لم يتم التعديل.



وأكدت أنها لا تمانع من العودة للإعلام إذا كان به تجديد وفكرة جيدة ومعالجة جيدة.



يذكر أن نجلاء بدر، تشارك خلال الوقت الحالي في تصوير مسلسل "شبر ميه" مكون من 50 حلقة، ومأخوذ من الفورمات الأجنبي، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، ونجلاء بدر، ورجاء الجداوي، ومراد مكرم، ونهى عابدين، ومحمد علي رزق، وثراء جبيل، والمغربية طاهرة، وهو من إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة "سينرجي" ومها سليم، وتأليف ورشة مكونة من 5 مؤلفين.



#عرب_وود | لقاء مع الفنانة الجميلة نجلاء بدر التي كشفت لنا عن ردود الأفعال على مسلسلها الجديد "شبر مية" وأيضًا علقت على ماقيل حول عودتها مرة أخرى لتقديم البرامج pic.twitter.com/4O033u9Sr2 — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) November 14, 2019