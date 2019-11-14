تعيين محمد حلمي عفيفي قائمًا بأعمال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية

قرر وزير الصناعة والتجارة تعيين المهندس محمد حلمي عفيفي رئيسا لمصلحة الرقابة الصناعية.



وهنأت الرقابة الصناعية المهندس محمد حلمي، الذي كان يشغل رئيس المعامل المركزية بهيئة المواصفات.



ومن المقرر أن يتولى عمله قائم بأعمال رئيس الهيئة لمدة شهر، لحين اتخاذ إجراءات تعيين رئيس جديد للهيئة.