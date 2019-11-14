هاجر سعد الدين عن التحاقها بإذاعة القرآن الكريم: "محدش كان متقبلني في الأول"

تحدثت الدكتورة هاجر سعد الدين، الرئيس الأسبق لإذاعة القرآن الكريم، عن الصعوبات التي واجهتها في بداية عملها بإذاعة القرآن الكريم، قائلة: "محدش كان متقبلني في الأول من زملائي سواء الرجال أو النساء".



وأضافت"سعد الدين"، خلال لقاءها ببرنامج "فنجان قهوة" المُذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد مجدي، أنها انتقلت من العمل في البرنامج العام إلى إذاعة القرآن الكريم، مشيرة إلى أنها طلبت من الدكتور عبد الصمد الدسوقي، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، إنشاء مكتبة في إذاعة القرآن لتضم أمهات الكتب ووفرتها بالجهود الذاتية.



وأوضحت أن العاملين في الإذاعة بمرور الوقت أيقنوا أنها تعمل من أجل الصالح العام، وليس من أجل القيادة، متابعة: "أنا من النوع اللي بيحب المرؤوسين، وبعتبرهم زي أولادي".

