ضبط 21 بندقية خرطوش بحوزة سائق في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، مساء الخميس، من ضبط بنادق خرطوش بحوزة سائق من محافظة أسيوط، وذلك أثناء قيادته لسيارة نقل بالقرب من مركز نقادة جنوبي محافظة قنا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد إلقاء القبض على، أحمد. س.ح، سائق، مقيم بمحافظة أسيوط، حال قيادته سيارة ربع نقل رقم ب.ر.ج 6829 على الطريق الصحراوى الغربى أمام مركز نقادة، وبحوزته 21 بندقية خرطوش على الطريق الصحراوى بمركز نقادة جنوبي المحافظة.



كشفت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية الأمن، حيازة المتهم للأسلحة والبنادق والذخيرة، بقصد الاتجار والترويج لها في محافظة قنا والمحافظات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات‎.