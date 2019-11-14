الخميس 14 نوفمبر 2019 الموافق 17 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 21 بندقية خرطوش بحوزة سائق في قنا

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 09:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قنا - إسلام البكري
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، مساء الخميس، من ضبط بنادق خرطوش بحوزة سائق من محافظة أسيوط، وذلك أثناء قيادته لسيارة نقل بالقرب من مركز نقادة جنوبي محافظة قنا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد إلقاء القبض على، أحمد. س.ح، سائق، مقيم بمحافظة أسيوط، حال قيادته سيارة ربع نقل رقم ب.ر.ج 6829 على الطريق الصحراوى الغربى أمام مركز نقادة، وبحوزته 21 بندقية خرطوش على الطريق الصحراوى بمركز نقادة جنوبي المحافظة.

كشفت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية الأمن، حيازة المتهم للأسلحة والبنادق والذخيرة، بقصد الاتجار والترويج لها في محافظة قنا والمحافظات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات‎.

موضوعات متعلقة

منذ ربع ساعة

بالفيديو.. مصطفى محمد يضيف ثاني أهداف الفراعنة في شباك الكاميرون

منذ ساعة و 21 دقيقة

في أولى مباريات البدري الرسمية.. مصر تتعادل مع كينيا

منذ حوالي 7 ساعات

اتفاقية بين مصر والإمارات لضخ 20 مليار دولار بالصندوق السيادى

منذ ساعتين و 35 دقيقة

وظائف جديدة بشركة "تاون جاس".. تعرف على التفاصيل

الصور

image description

نجوم الرياضة في عزاء لاعب الزمالك السابق علاء علي (صور)

image description

انتخابات اتحاد طلاب أسيوط: محمد عصام أمينًا ويوسف محمد مساعدًا

image description

احتجاجات لعمال "إيبيكو" بالعاشر من رمضان (صور)

image description

محمد مصطفى رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ

image description

ندوة تعريف بـ"بنك المعرفة" لأعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

بالفيديو.. مصطفى محمد يضيف ثاني أهداف الفراعنة في شباك الكاميرون

بخطأ فادح من النني.. كينيا تتعادل أمام مصر في تصفيات كأس الأمم

متحدث "تمرد" السابق للنيابة: المخدرات مش بتاعتى.. كنت جايبها لصاحبى

زكى فطين عبدالوهاب يعلن تعافيه من السرطان: "باى باى"

أيام زمان

مأساة رشدي أباظة.. هكذا طلبت صباح الطلاق بعد أسبوع ورفضت سامية جمال زيارته

داليدا تقاضي دولة عربية بسبب البيض والطماطم: «هارفع قضية في المحكمة الدولية»

ليالي الحزن والطرب.. هؤلاء المطربون غنوا في عزاء أقرب الناس إليهم

الله في حياة يوسف وهبي.. حاول تجسيد شخصية أحد الرسل وبنى مسجدًا في المسرح.. وهذا سر علاقته ببابا الفاتيكان

ads

نجم الساعة

مأساة رشدي أباظة.. هكذا طلبت صباح الطلاق بعد أسبوع ورفضت سامية جمال زيارته

الصحة

بناء العضلات يحميك من الإصابة بأمراض القلب

الشوارع المزدحمة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الدماغ

احذر الإكثار من السكر يزيد من خطر التهاب الأمعاء

لهذا السبب.. احذر تناول التونة المعلبة

الرئيس نيوز

خاص| ماذا تعرف عن وسام زايد؟ إعلامي اماراتي يجيب

الحكومة تنجح فى اختبار التقشف.. والمركزي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي| «النشرة الاقتصادية» اليوم

إصابة 7 أشخاص في حادث إطلاق نار على مدرسة بلوس أنجلوس

رسميًا.. تييري هنري يتولى تدريب مونتريال إمباكت الكندي

منوعات

احذر.. المواقع الإباحية تصورك عن طريق "PsiXBot"

إنتاج أول قطعة جلد بشري داخل مختبر بسنغافورة

Disney plus تحصد 10 مليون مشترك بعد 24 ساعة من إطلاقها

تطبيق نيتفليكس يضيف بدائل لكلمة السر تعرف عليها

كشكول

التعليم: 10 آلاف طالب وطالبة يحضرون مباراة منتخب مصر الأولمبي

تكريم طلاب الإعدادية المشاركين في الإرشاد والتدريب المزدوج بالفيوم

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الهندسة بقنا

نائب رئيس جامعة الأزهر: التعليم وسيلة فعالة لتحقيق السلام

إسلام سياسي

تسجيل للبغدادي قبل مقتله "السوريين لم يقفوا إلى جانبي ولو حاربوا كالعراقيين لما خسرنا"

تعرف على خطة "داعش" الجديدة في تنفيذ الاغتيالات

صوفية العالم ترفع شعار "التنمية المستدامة"في ختام فاعليات ملتقى البودشيشية العالمى بالمغرب

حاخام لجنود الاحتلال: لا مجال للشفقة مع الفلسطينيين.. ومرصد الأزهر: خطاب تحريضي

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
نجيب محفوظ من جديد
مدحت بشاى
الدراما الجامعية والتعليم العادل
محمد أبو حامد
ظهير شعبى للإصلاح الدينى
جمال طه
أسرار الخلافات القطرية- التركية ومستقبلها
المزيد

الثقافة

مصطفى محرم: 75%من الكتّاب المصريين "حرامية".. 95% من أفلامنا "منحوتة"

لأول مرة.. زوجان يشتركان في تأليف كتاب عن الحياة العاطفية للأقباط

محمد إبراهيم طه ينتظر "الأميرة والرجل من العامة" بمعرض الكتاب

"القومى لثقافة الطفل" يحتفل بإدراج "الأراجوز" فى اليونسكو

صفحتنا ع الفيس بوك