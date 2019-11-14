فؤاد زبادي يكشف سبب تفوق الأغنية المغربية

أوضح الموسيقار المغربي فؤاد زبادي، سبب توفق الأغنية المغربية في الفترة الأخيرة، قائلا، إن الأغنية المغربية بصفة عامة غالية جدًا، والتراث المغربي غني بالطرب الأندلسي وطرب العيطة والطرب الشعبي.



وأضاف "زبادي" خلال لقاءه ببرنامج "حديث المساء" المُذاع عبر قناة "MBC مصر"، أن الطرب الغرناطي والأغنية العصرية من الممكن أن تكون فصحى أو زجل وهي التي انتشرت في العالم العربي.



وأوضح أن الإيقاع المغربي معروف ومحبوب لدى العرب والفصحى لها استايل عربي مصري ولكن بروح مغربية.

