غدًا.. انقطاع المياه عن "عمرانية الجيزة" لمدة 8 ساعات

أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن منطقة العمرانية الشرقية لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة 11 مساء الجمعة وحتى السابعة من صباح السبت؛ نظرًا لأعمال الصيانة بخط الطرد الرئيسي قطر 400 لمحطة رفع صرف صحي العمرانية الجديدة بشارع ترعة الزمر الغربي ناصية شارع حامد عبدالعظيم.



وأهابت الشركة من السادة المواطنين، تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.



وتوفر الشركة سيارات مياه نقية، ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.