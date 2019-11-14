حبس 3 أشقاء 6 أشهر حرموا أخيهم من الميراث في المنيا

قضت محكمة جنح المنيا مساء الخميس، برئاسة المستشار محمد جنيدي، وأمانة سر محمد جوهر بحبس 3 أشقاء حرموا أخيهم الرابع من ميراث والدهم المتوفى 6 أشهر حضوريًا.



وقال عبد الوهاب مخيمر، المحامى إن المحكمة قضت في القضية رقم 25178 لسنه 2019 جنح قسم المنيا حضوري بمعاقبة كل من محمد.أ.ط وشقيقيه باسم وعمرو بالسجن 6 أشهر مع صرف التعويض المدني المؤقت لحرمانهم الميراث عن شقيقهم الرابع طلعت ا ط وهو عبارة 120 متر مربع عبارة عن مخزن بمدينة المنيا مطلع العام الجاري.



كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاث إلى المحاكمة لامتناعهم عن تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية واحتكار ميراث الوالد المتوفى ويعد الحكم الصادر اليوم أولى قابل للطعن أمام المحاكم المختصة خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.