فيسبوك يصلح ثغرة كاميرا آيفون

منذ أقل من أسبوع اكتشف العديد من مستخدمي فيسبوك على الأجهزة التي تعمل بنظام آي أو إس المقدم من شركة آبل، أن التطبيق يعمل على تفعيل الكاميرا في الخلفية دون علمهم، كما أعلنت اليوم أنها أصدرت تحديثا لإصلاح هذه الثغرة.



ويبدو أن المشكلة كانت تظهر على هواتف آيفون التي تعمل بالإصدار آي أو إس 13.2.2، ولم يعان منها مستخدمو أنظمة تشغيل آي أو إس الأقدم.