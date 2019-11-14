واشنطن تتعهد بدعم الفترة الانتقالية بالسودان

أكد دونالد بوث المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، رغبة بلاده في العمل مع الحكومة، مشيرًا إلى أن واشنطن ستعمل مع شركاء السودان الدوليين لمساعدة الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية، بجانب تقديم المساعدات لدفع العملية السلمية في السودان.



والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان، بالقصر الجمهوري اليوم لخميس، المبعوث دونالد بوث ومعه القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، السفير بريان شوكان، بحضور وزيرة الخارجية، أسماء محمدعبدالله.



وبحث اللقاء أهمية بناء علاقات ثنائية مثمرة بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، تسهم في دعم تطلعات الشعب السوداني في التحول الديمقراطي، وتساعد في إنجاح الفترة الانتقالية.



وأوضح المبعوث الأمريكي في تصريح صحفي عقب اللقاء، نقلته شبكة الشروق السودانية، أنه أجرى لقاءً بنّاءً ومهمًا مع البرهان، تناول عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها عملية السلام الجارية بين الحكومة والمجموعات المعارضة.



وأشار إلى أن اللقاء ناقش عددًا من الملفات التي يمكن أن يتعاون فيها البلدان، لإنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي وكتابة الدستور، وقيام الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية.