الجيش الليبي يوفد دفعة طلابية لحضور دورة في الأردن

أرسل الجيش الوطني الليبي، دفعة طلابية جديدة إلى الأردن؛ للالتحاق بدورة الضباط (فرسان المستقبل) بإشراف اللواء خيري التميمي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة.



وأقيمت ندوة تحضيرية للطلبة الموفدين اليوم، تم من خلالها اطلاعهم على أهمية هذه الدورة والخبرات والمهارات المُتوقع اكتسابها.



وبدأت القيادة العامة للجيش الوطني بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر منذ سنوات في بناء المؤسسة العسكرية وفق نظم وتراتبية عسكرية وأعلى درجات الانضباط.



واستطاع الجيش الوطني خلال المدة الماضية من إنهاء سطوة التيارات الإسلامية والتنظيمات الإرهابية بمختلف المناطق والمدن الليبية.



ويواصل الجيش الوطني منذ الرابع أبريل الماضي عملية استكمال تطهير ليبيا من المجموعات المسلحة، وذلك من خلال معركة "طوفان الكرامة" التي تهدف تحرير العاصمة طرابلس.