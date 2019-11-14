وصول المشاركين في البطولة العربية لملاكمة المحترفين بأسيوط

وصل، مساء الخميس، المشاركون في البطولة العربية للمحترفين، المقامة على أرض محافظة أسيوط والذي تنظمه أمانة العمل الجماهيري لحزب مستقبل وطن بأسيوط.



عقب الوصول بدأ اللاعبون في إجراءات الاستعداد للبطولة والتي ستبدأ فعالياتها غدًا على أرض الملاعب بوسط مدينة أسيوط حيث تم وزن اللاعبين وقيد المشاركين في البطولة بوزن كل لاعب.



قال شريف حسن، أمين العمل الجماهيري بالحزب إن البطولة تقام، بالتعاون مع الاتحاد المصري لملاكمة المحترفين وتحت إشراف الاتحاد الدولي لملاكمة المحترفين ورعاية أمين قطاع الأعمال لحزب مستقبل وطن بأبو تيج.



أوضح شريف أن لجنة التحكيم قامت بوزن اللاعبين وبدء إجراءات القيد فور وصولهم لأرض المحافظة، علي ان تبدأ البطولة في الرابعة من مساء غدٍ.



وأضاف شريف ان المباراة الاولى ستعقد بين أحمد حرارة ومحمود شرف بعدد 6 جولات علي ميزان 69 والمباراة الثانية بين تيمور غزالى وأحمد عصام بعدد 4 جولة ميزان 61 والمباراة الثالثة بين أيمن عاشور _ أحمد مشرف بعدد 6 جولة ميزان 76 والمباراة الرابعة بين سامى عبدالله _ ايمن فاروق بعدد 6 جولة ميزان مفتوح والمباراة الخامسة بين عبدالعظيم على _ محمود عزت بعدد 4 جولة ميزان 90 والمباراة السادسة بين متولى احمد _ محمد توفيق بعدد 10 جولة ميزان 61 على حزام بطل مصر والمباراة السابعة بين احمد عبدالرحيم _ فهد عاشور بعدد 13 جولة ميزان 61 على حزام بطل مصر.