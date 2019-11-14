هاجر سعد الدين: التحقت بجامعة الأزهر تلبية لرغبة والدي

قالت الدكتورة هاجر سعد الدين، الرئيس الأسبق لإذاعة القرآن الكريم، إنها حصلت على الثانوية العامة، لتلتحق مباشرة بجامعة الأزهر، لأنه حينها كان معهد الفتيات في مراحله الأولى، وكانت الجامعة تقبل خريجي الثانوية العامة.



وأضافت "سعد الدين" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "فنجان قهوة" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد مجدي، أنها التحقت بجامعة الأزهر تلبية لرغبة والدها الذي كان مثقفا دينيا وله قراءات كثيرة في الدين.



وأوضحت أنها حفظت 3 أجزاء من القرآن الكريم كي تتمكن من الالتحاق بالأزهر، ونجحت في اختبار القبول وتفوقت في الكلية وأحبتها، مشيرة إلى أنها تقدمت للعمل في الإذاعة المصرية ونجحت في اختبار القبول، متابعة: "سامية صادق رشحت لي تقديم برامج الأطفال والمنوعات لأنها كانت ترى أنها مناسبة لشخصيتي وصوتي".

