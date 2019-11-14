رئيس جامعة أسوان يشهد مسابقة فن الخطابة بكلية الألسن

شهد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، الخميس، المسابقة التنافسية في فن الخطابة بقسم اللغة اليابانيه بكلية الألسن، بحضور الدكتور ناصر عبدالرازق عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس، ولجنة التحكيم من الجانب الياباني.



وأكد رئيس جامعة أسوان، ما أنجزته جامعة أسوان في العديد من الاتفاقيات الأكاديمية والتعليمية مع عدد من الجامعات الأجنبية والأوربية مثل اليابان وكوريا والبرتغال وغيرها لتبادل الخبرات التعليمية والثقافية للنهوض بالعملية التعليمية بمختلف الكليات.



وتعد كلية الألسن حلقة الوصل بين جامعة أسوان والجامعات الأجنبية الأخرى ونافذه علي العالم من خلال اقسامها المختلفة.



أضاف غلاب أن اللغة اليابانية لها ثقافة وآداب تعمل علي تعمق التواصل المستمر بين العادات والتقاليد بين الشعبين.



وأشار الدكتور ناصر عبدالرزاق إلى أن كلية الألسن تنظم مثل هذه المسابقات الثقافية والأدبية لإثراء العملية التعليمية بالكلية، لافتًا إلى أن مسابقة فن الخطابة باللغة اليابانية تقام لأول مرة بقسم اللغة اليابانية بكلية الألسن ونأمل في إقامتها كل عام في المستقبل لخلق روح التنافس بين الطلاب وتحفيزهم علي ايجادة فن اللغة اليابانية والتحدث بها بطلاقة.