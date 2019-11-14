عقب إغلاق باب التسجيل.. 2333 شركة لهم حق تنظيم رحلات العمرة

أغلقت غرفة شركات السياحة، منذ قليل، باب تسجيل شركات السياحة المصرية والسعودية على بوابة العمرة المصرية المصرح لها بتنظيم رحلات العمرة هذا العام، وبلغ عدد الشركات المصرية التي سجلت 1833، إلى جانب 500 شركة ومؤسسة سعودية.



وأخطرت لجنة السياحة الدينية بالغرفة قطاع الشركات بوزارة السياحة بهذه الأعداد للانتهاء من تسجيلها بشكل نهائي على بوابة العمرة المصرية تمهيدا لانطلاق الموسم، ومن المنتظر أن يتم تدشين البوابة وانطلاق عملها خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتم تنظيم رحلات العمرة من خلال الشركات المسجلة على البوابة فقط.



فيما أعلنت غرفة شركات السياحة أن تسجيل الشركات المصرية هدفه التسهيل على المعتمر المصري بتجميع كافة الشركات المصرح لها بتنظيم العمرة في منصة واحدة للاختيار بينها، واستبعاد الشركات غير المرخص لها، علاوة على حماية حقوق الموطنين، كما أن تسجيل الشركات والمؤسسات السعودية على البوابة لضمان الاختيار بين هؤلاء الوكلاء، واستبعاد أي وكيل أيضا يثبت مخالفته لتعاقداته مع الشركات المصرية، أو التقصير في حقوق المعتمرين.



وطالبت الغرفة جميع المواطنين الراغبين في أداء العمرة الدخول على بوابة العمرة المصرية والاختيار بين الشركات المسجلة عليها واستعراض جميع برامج شركات السياحة المسجلة بتفاصيلها كافة، من حيث السعر والتوقيتات وأماكن الإقامة للاختيار بينها، لافتة إلى ضمان التزام الشركة بتفاصيل الرحلة.



وأوضحت أن هذه المنظومة تعمل تحت الرقابة المستمرة من وزارة السياحة، وبالتنسيق مع غرفة الشركات، منذ التعاقد مع المعتمر وطوال سفره وحتى عودته سالما.



وشددت الغرفة على المعتمر بضرورة التأكد من صور الباركود الخاص به قبل السفر وتسليمه إلى شركة السياحة التي سوف يسافر من خلالها، كما طالبت المواطنين بالبعد عن السماسرة والوسطاء لعدم دفع تكاليف أعلى وحتى لا تضيع حقوقهم.