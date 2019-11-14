ننشر نتائج انتخابات مجلس اتحاد طلاب جامعة المنوفية

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات اتحاد طلاب جامعة المنوفية، نتائج الانتخابات التي أجريت، اليوم الخميس، بالإدارة العامة لجامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتور نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشرف على الانتخابات الإدارة العامة لرعاية الشباب ولجنة الأسر والاتحادات الطلابية.



تكونت اللجنة العليا للانتخابات من الدكتور أحمد غربية، والدكتور أشرف الخولي، والدكتور جمعة حسين، والدكتور هبه الغتمي.



وقال الدكتور محمد شاهين، مدير عام رعاية الشباب إن النتائج جاءت كما يلي:



فوز الطالب أحمد أيمن بهجت عباس من كلية التمريض بمنصب أمين لجنة الأسر، والطالب محمد رشاد خير الله من كلية الزراعة أمين مساعد اللجنة.



وفاز الطالب أحمد صالح تعلب من كلية تربية نوعية بمنصب أمين لجنة الجوالة، ومحمود رجب محمد سلامة من كلية هندسة شبين أمين مساعد.



وفي اللجنة الثقافية، فاز أحمد شوقي الشيخ من كلية الزراعة بمقعد الأمين، والطالبة منار أيمن محمد علام من كلية الطفولة المبكرة أمين مساعد.



وأضاف أمل الصاوى مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية أن اللجنة العلمية، فاز بها الطالب عبد العزيز محمد الوصال من كلية هندسة شبين، بمنصب الأمين، ومحمود طارق رمزي من كلية العلوم بمنصب الأمين المساعد.



وفي اللجنة الرياضية، فاز الطالبة محمود كرم شعبان من كلية الصيدلة بمنصب الأمين، والطالبة ريم شريف محمد من كلية التربية بمنصب الأمين المساعد.



وفي اللجنة الفنية، فاز الطالب محمد مصطفى حجاج من كلية التربية الرياضية بمنصب الأمين، والطالب محمد شعبان الحلفناوي من كلية التربية النوعية بمنصب الأمين المساعد.



وفي اللجنة الاجتماعية، فاز الطالب عبد الرحمن أحمد زكريا أبو علم من كلية منوف، بمنصب الأمين، والطالبة بدور أحمد البكري من كلية تربية للطفولة المبكرة بمنصب الأمين المساعد.



وحصل الطالب «محمود فتحي» على منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة المنوفية بالتزكية، كما فاز الطالب أحمد جلال فتحي عبد الحميد من كلية التجارة بمنصب الأمين المساعد لرئيس اتحاد الطلاب بعدما حصل على 18 صوتا، مقابل 12 صوتا للطالب المنافس له.