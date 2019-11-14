نوكيا تطلق أول جهاز تلفزيون ذكي في الهند

أبرمت شركة "فليبكارت" عملاق صناعة التكنولوجيا في الهند عن توقيع عقد شراكة مع شركة "نوكيا" لإطلاق أول جهاز تلفزيون ذكي في الهند.



وتعتزم شركة "نوكيا" عن طرحها لجهاز تلفاز بشاشة عملاقه بمقاس 50 بوصة، ويرجح أنها ستكون بدقة 4K HD، وستكون الشاشة من نوع LED، على أن يعمل بنظام التشغيل أندرويد 9 باي، الذي يأتي مع متجر "جوجل بلاي".



ويأتي التلفزيون الجديدة بتقنية "الإعتام الذكي" Intelligent Dimming، التي توازن مستوى سطوع التلفاز حسب درجة الإضاءة المحيطة، الأمر الذي يسمح بتقديم مستويات تباين، وعمق اكبر للون الأسود أفضل.



ويدعم التلفزيون الذكي تقنية الصوت "جي بي إل" من شركة "هارمان"، ومن المتوقع إطلاقه في الهند اعتبارًا من بداية شهر ديسمبر المقبل.