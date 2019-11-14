الحكومة العراقية تحيل 66 ضابطا إلى المحاكم

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، في حديث مع فضائية الحدث، مساء اليوم، إحالة أكثر من 66 ضابطا إلى المحاكم بسبب القيام بانتهاكات، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق قرابة 1650 من معتقلي المظاهرات.



وأضاف المتحدث باسم الحكومة، أن عصابات مسلحة تستغل الوضع للقيام بعمليات إرباك منها الاختطاف، مؤكدًا التزام الحكومة بمتابعة ملفات الاختطاف وتقديم الخاطفين إلى العدالة.



وأردف نسعى لمتابعة منتهكي حقوق الإنسان ومعاقبتهم، مشيرًا إلى أن قانون الانتخابات الجديد سيشهد تغيير جذري.



يشار إلى أن 17 عراقيا أصيبوا قبل قليل نتيجة إطلاق أعيرة نارية احتفالا بفوز المنتخب العراقي على نظيره الإيراني مساء اليوم، حسبما أعلن عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق علي الغراوي.