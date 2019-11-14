بناء العضلات يحميك من الإصابة بأمراض القلب

كشفت العديد من الأبحاث جديد أن بناء العضلات يمكن أن يمنع الإصابة الرجال بأمراض القلب ويحميهم من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.



وكشف البحث أن احتمال إصابة الرجال والنساء بالأزمات القلبية بنسبة 81% بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، مقارنة بأولئك الذين لديهم أقل كتلة عضلية والنشاط البدني أقل.



ويعتقد الخبراء أن هذا يرجع إلى الاختلافات في الهرمونات، كما تعمل الهرمونات على عملية التمثيل الغذائي، حيث كانت هناك معدلات منخفضة للإصابة بمشاكل ضغط الدم والسكري والسمنة، عوامل الخطر لأمراض القلب بين أكثر الرجال الذين لديهم كتل عضلية عالية في أجسامهم.



ولم يحدد الباحثون مقدار العضلات التي يملكها الرجال، لقد قسموها فقط إلى ثلاث مجموعات بناءً على عضلاتهم، إلا أنهم أكدوا أن بناء العضلات قد يكون وسيلة فعالة لتعزيز صحة القلب، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ويبدو أن العضلات تساعد على تقليل الالتهاب، وتمنع تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين، وبالتالي تحد من الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، وتحمي من ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.



وأظهرت نتائج الأبحاث السابقة أن العضلات تساعد الجسم على تنظيم الجلوكوز بشكل أفضل، مما يحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم حيث أن النظر في مقاومة الأنسولين هو عامل خطر لأمراض القلب، ويقول الباحثون إن وظيفة التمثيل الغذائي للعضلات لها تأثير على خطر الإصابة بأمراض القلب.