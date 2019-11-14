Disney plus تحصد 10 مليون مشترك بعد 24 ساعة من إطلاقها

بعد الإعلان عن انطلاق خدمة "ديزني بلس" الجديدة حصدت 10 ملايين مشترك في أول 24 ساعة على إطلاقها، في ظل العديد من التقارير التي تحدثت عن مشكلات تقنية فيها.



والملفت للنظر إلى أن "هذا الرقم الهائل في عدد المشتركين يعود إلى أن هناك نسخة تجريبية مجانية مدتها 7 أيام، كما يمكن لعملاء Verizon الحصول على اشتراك سنة من Disney Plus مجانًا بموجب بعض خطط 4G و5G والإنترنت المحلية" في بعض الدول.