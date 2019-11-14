المصرف المتحد يبقي على عائد الشهادة الماسية دون تخفيض

قال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، في تصريحات لـ"الدستور" إنه أبقى على عائد الشهادات الماسية الثابتة عند ١٢٪؜ دون خفض.



يأتي ذلك في ظل تخفيض البنك المركزي المصـري في اجتماعه اليـوم لسعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75٪.