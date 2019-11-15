بعد الإعلان عن كشف أثرى بها.. 5 معلومات هامة عن "جبانة سقارة"

تفقد وزير الآثار، صباح أمس، منطقة جبانة سقارة الأثرية؛ لتفقد الكشف الأثري الذي سيجرى الإعلان عنه، السبت المقبل.



وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن جبانة سقارة، على النحو التالي:



1- جبانة سقارة اشتق اسمها من إله الجبانة "سوكر".

2- تعد الجبانة الوحيدة في مصر التي تتضمن مقابر منذ بداية التاريخ المصري وحتى نهايته.

3- تضم أيضًا العديد من الآثار من العصرين اليوناني والروماني للجبانة

4- تم تصنيف سقارة كموقع تراث عالمي من قبل منظمة اليونسكو عام 1979.

5- عثرت البعثة المصرية خلال اكتشافها على مجموعة كبيرة من القطط المحنطة بعضها بحجم كبير في الجبانة، وسيجرى كشف النقاب والإعلان عن تفاصيل الكشف، في مؤتمر صحفي بالمنطقة.