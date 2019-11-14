سيول البحر الأحمر تغلق طريق "مرسى علم - إدفو"

شهدت الأودية الصحراوية، جنوب مدينة مرسي علم بمحافظة البحر الأحمر منذ قليل، سقوط سيول بعدد من الأودية الجبلية، إلى جانب استمرار سقوط أمطار غزيرة في عدد من المناطق السكنية.



أعلنت محافظة البحر الأحمر، في بيان اليوم، عن حركة السيول بالجنوب، وأكدت عبور عبور مياه السيل بوادى أبو غصون، وسيل آخر جنوب قرية أبو غصون بـ12كم بدون خسائر، كما تحرك سيل من وادى السكرى على طريق "مرسى علم- إدفو" على بعد 20 كم غرب المدينة.



كما أعلنت المحافظة، أنه تم توجيه السيل إلى بحيرة وادى علم الصناعية ومازالت مياه السيول تتدفق نحو الوديان.



وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة مرسي علم عن غلق طريق "مرسى علم - أدفو" بالتعاون مع مرور محافظة أسوان، كما تم توقف الحركة المرورية قبل منطقة الشيخ مالك بـ3 كم جنوب مدينة القصير لمرور السيول بتلك المنطقة.