صحة الدقهلية عن واقعة تعذيب أم لطفلتها: حروق من الدرجة الأولى على جسدها

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الطفلة جنة كريم عبدالحميد، ذات الـ٧ سنوات، ابنة قرية بدواى التابعة لمركز المنصورة، وصلت إلى مستشفى شربين بصحبة عمتها للغيار على بعض الجروح، إلا أنه تبين وجود آثار ضرب وتعذيب على جسدها، فقام الأطباء بإبلاغ الشرطة بالواقعة.



وأضاف وكيل الوزارة أنه بالكشف الطبي على الطفلة تبين إصابتها بحروق في القدمين من الدرجتين الأولى والثانية وسحجات وآثار ضرب حديثة، إلا أن حالتها العامة مستقرة.



وتعود الواقعة، عندما تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين المركزي بوصول الطفلة جنة كريم عبدالحميد، ٧سنوات، ومقيمة طرف أسرتها بقرية بدواي التابعة لمركز المنصورة مصابة بحروق بالقدمين وسحجات بالفخذين والبطن وكدمة بجوار العين اليسرى.



بانتقال ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وبسؤال مرافقتها وتدعى سارة 21 سنة " عمتها " اتهمت والدة الطفلة وتدعى "هدى. م. أ" 26 سنة عاملة بمصنع بالاعتداء على الطفلة بالضرب وتسخين آلة حادة وكيها بها.



وبالفحص تبين أن والد الطفلة محبوس على ذمة القضية رقم 8847 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة المنصورة "مخدرات"، ومحكوم عليه بالسجن المشدد 6 سنوات، وأن الطفلة تعيش لدى أمها، والتي تمنعها من زيارة أقارب والدها، وعندما علمت أنها ذهبت لأسرة والدها قامت بتعذيبها وضربها.



بتقنين الإجراءات تم ضبط الأم، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأنها كانت تؤدبها، ولم تقصد تعذيبها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.