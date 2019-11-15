الجمعة 15 نوفمبر 2019 الموافق 18 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة الدقهلية عن واقعة تعذيب أم لطفلتها: حروق من الدرجة الأولى على جسدها

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 04:14 ص
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الطفلة جنة كريم عبدالحميد، ذات الـ٧ سنوات، ابنة قرية بدواى التابعة لمركز المنصورة، وصلت إلى مستشفى شربين بصحبة عمتها للغيار على بعض الجروح، إلا أنه تبين وجود آثار ضرب وتعذيب على جسدها، فقام الأطباء بإبلاغ الشرطة بالواقعة.

وأضاف وكيل الوزارة أنه بالكشف الطبي على الطفلة تبين إصابتها بحروق في القدمين من الدرجتين الأولى والثانية وسحجات وآثار ضرب حديثة، إلا أن حالتها العامة مستقرة.

وتعود الواقعة، عندما تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين المركزي بوصول الطفلة جنة كريم عبدالحميد، ٧سنوات، ومقيمة طرف أسرتها بقرية بدواي التابعة لمركز المنصورة مصابة بحروق بالقدمين وسحجات بالفخذين والبطن وكدمة بجوار العين اليسرى.

بانتقال ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وبسؤال مرافقتها وتدعى سارة 21 سنة " عمتها " اتهمت والدة الطفلة وتدعى "هدى. م. أ" 26 سنة عاملة بمصنع بالاعتداء على الطفلة بالضرب وتسخين آلة حادة وكيها بها.

وبالفحص تبين أن والد الطفلة محبوس على ذمة القضية رقم 8847 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة المنصورة "مخدرات"، ومحكوم عليه بالسجن المشدد 6 سنوات، وأن الطفلة تعيش لدى أمها، والتي تمنعها من زيارة أقارب والدها، وعندما علمت أنها ذهبت لأسرة والدها قامت بتعذيبها وضربها.

بتقنين الإجراءات تم ضبط الأم، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأنها كانت تؤدبها، ولم تقصد تعذيبها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

اتفاقية بين مصر والإمارات لضخ 20 مليار دولار بالصندوق السيادى

منذ حوالي 15 ساعة

زكى فطين عبدالوهاب يعلن تعافيه من السرطان: "باى باى"

منذ حوالي 13 ساعة

في أولى مباريات البدري الرسمية.. مصر تتعادل مع كينيا

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة تدهور صحة الفنان عادل إمام

الصور

image description

نجوم الرياضة في عزاء لاعب الزمالك السابق علاء علي (صور)

image description

ملخص مباراة مصر وكينيا (صور)

image description

إنشاء فصل تعليمي بمستشفى "طلبة الإسكندرية"

image description

انتخابات اتحاد طلاب أسيوط: محمد عصام أمينًا ويوسف محمد مساعدًا

image description

احتجاجات لعمال "إيبيكو" بالعاشر من رمضان (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة تدهور صحة الفنان عادل إمام

متحدث "تمرد" السابق للنيابة: المخدرات مش بتاعتى.. كنت جايبها لصاحبى

أسرار انسحاب أشرف عبدالمنعم من «CTV» على الهواء

شقيقة عمرو يوسف تساومه على عدم كشف فضائحه في أول ظهور إعلامي لها

أيام زمان

خوف وترقب وألم.. تفاصيل 3 ليالٍ لم تذق فيها نعيمة عاكف طعم النوم

سيد المغرورين.. 8 اعترافات تكشف الوجه الحقيقي لـ نزار قباني

مأساة رشدي أباظة.. هكذا طلبت صباح الطلاق بعد أسبوع ورفضت سامية جمال زيارته

داليدا تقاضي دولة عربية بسبب البيض والطماطم: «هارفع قضية في المحكمة الدولية»

ads

نجم الساعة

خوف وترقب وألم.. تفاصيل 3 ليالٍ لم تذق فيها نعيمة عاكف طعم النوم

الصحة

مبادرة "يلا نخس بجد" لخسارة الوزن بطريقة صحية

422 مليون مصابا بداء السكري على مستوى العالم

احذر.. العلاجات العشبية تعوق علاج سرطان الثدى

بناء العضلات يحميك من الإصابة بأمراض القلب

الرئيس نيوز

السيول تجرف عشرات المنازل في حلايب.. والتضامن تتدخل بمعسكر للإيواء

بعد إحرازه هدفي الفوز.. مصطفى محمد رجل مباراة مصر والكاميرون

وزيرة الصحة: خروج جميع حالات" اشتباه التسمم الغذائي" في بني سويف

سفيرة بلجيكا بالقاهرة: العام الحالى شهد إنجازات كبيرة بين البلدين

منوعات

فيديو وصور.. تركى آل الشيخ برفقة ميسى فى الرياض

دراسة: الاستماع للموسيقى أثناء القيادة يفيد القلب

اليوجا أفضل علاج للتخلص من الاكتئاب

جينيس تحتفل بيومها السنوي تحت شعار "روح المغامرة"

كشكول

تعرف على نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات الجديد

رئيس جامعة الأقصر يشهد المرحلة النهائية لانتخابات اتحاد الطلاب

بالصور.. وكيل تعليم كفر الشيخ تناقش الطلاب في أثار الهجرة الغير الشرعية

لقاء جماهيرى للاستماع لمشكلات التعليم بالوادي الجديد

إسلام سياسي

انقلاب على المقاول الأجير بعد ظهوره على "مكملين".. قبض وبقي ورقة محروقة وملهاش لازمة

تسجيل للبغدادي قبل مقتله "السوريين لم يقفوا إلى جانبي ولو حاربوا كالعراقيين لما خسرنا"

تعرف على خطة "داعش" الجديدة في تنفيذ الاغتيالات

صوفية العالم ترفع شعار "التنمية المستدامة"في ختام فاعليات ملتقى البودشيشية العالمى بالمغرب

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
نجيب محفوظ من جديد
مدحت بشاى
الدراما الجامعية والتعليم العادل
محمد أبو حامد
ظهير شعبى للإصلاح الدينى
جمال طه
أسرار الخلافات القطرية- التركية ومستقبلها
المزيد

الثقافة

الملتقى الدولي للمسرح الجامعي يكرم العاملين بالهناجر (صور)

الثقافة تنظم مهرجان "مصر على ضفاف الجانج" بالهند

وزيرة الثقافة تختتم فعاليات الملتقى الرابع للثقافات الأفريقية

إعلان توصيات الملتقى الدولى الرابع لتفاعل الثقافات الأفريقية

صفحتنا ع الفيس بوك