الجيش الجزائري يضبط عنصرًا إرهابيًا خطيرًا

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن ضبط عنصر خطير من الجماعات الإرهابية بولاية البليدة (شمال البلاد).



وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، اليوم، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت قوات للجيش عنصرًا خطيرًا من الجماعات الإرهابية بالبليدة".



وأضاف البيان، أن عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش)، وحرس الحدود بولايات الوادي وسوق أهراس (شمال شرق)، ضبطوا أربعة تجار مخدرات بحوزتهم 21.8 كجم، و7925 قرصًا مهلوسًا، كما تم توقيف شخص بحوزته طائرة بدون طيار بالبليدة (شمال).