قرعة علنية لتسليم 500 فدان بالخرطوم في الوادي الجديد

شهد سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد القرعة العلنية لتوزيع 500 فدان على المنتفعين من أبناء قرية الخرطوم والقرى المجاورة بمركز الخارجة.



وأكد محمود أن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتنفيذ مشروع الظهير الزراعي بكل القرى للتوسع في الرقعة الزراعية وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن عدد المنتفعين الذين وقع عليهم الاختيار 168 من إجمالي 201 متقدم، بواقع 3 فدان لكل مستفيد، مشيرًا إلى استبعاد 35 متقدم لعدم انطباق الشروط عليهم، مضيفًا بأنه تخصيص عدد 2 قطعة أرض لأبناء القرية من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تتناسب ظروفهم للعمل في مجال الزراعة.