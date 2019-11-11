سامح عاشور يرد على معارضي عقد الجمعية العمومية للمحامين

رد سامح عاشور، نقيب المحامين، على ما قاله عدد من أعضاء مجلس النقابة من وجود عوار قانوني في الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية القادمة.



وطالب عاشور، بعدم الانزعاج من البيانات التي تناهض الجمعية العمومية من حيث الشكل أو المضمون.



وأكد أن الموقعين على تلك البيانات هم الذين دعموا قيد التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، وعارضوا تنقية الجداول، وتعديلات قانون المحاماة التي عززت المحاماة ماديًا ومعنويًا، وأضافت قيمة غير مسبوقة لها.



وتابع: "هم من دعوا للجمعية العمومية لسحب الثقة عام 2016 وفشلوا".



جاء ذلك في كلمة لـ سامح عاشور، وجهها لعموم المحامين قبل انعقاد الجمعية العمومية المقبلة والمقررة يوم 25 من نوفمبر الجاري.