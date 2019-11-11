عيسى زيدان يكشف تفاصيل نقل "خبيئة العساسيف" إلى المتحف المصري الكبير

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن "خبيئة العساسيف" هي أهم خبيئة مكتشفة بأيدي مصرية، حيث تم اكتشافها بواسطة أول بعثة مصرية في أكتوبر الماضي.



وأضاف "زيدان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، أنها أول خبيئة تنتمي لجمهورية مصر العربية وعددها 30 تابوتًا، تم نقلها إلى المتحف المصري الكبير لعرضها.



وأوضح أن الخبيئة تحتوي على مجموعة متميزة من التوابيت الملونة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لنقلها إلى المتحف المصري الكبير؛ حيث توجه فريق من المتحف المصري الكبير من المرممين والأثريين، بالاشتراك مع فريق المرممين والأثريين بالأقصر، لعمل الإسعافات الأولية بترميم بعض النقوش والطبقات التي في حالة ضعف شديد، تمهيدا لعملية تغليفها ونقلها.

