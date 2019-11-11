إخلاء سبيل المتهمين بالتعدي على معاق بصالون حلاقة في الشرقية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح الجزئية، إخلاء سبيل المتهمين في واقعة التعدي بالضرب المبرح على شاب معاق ذهنيًا داخل صالون حلاقة بقرية كفر إبراش في مركز مشتول السوق بالشرقية، بعدما أفاد تقرير الطب الشرعي، اكتمال نمو العقل عند الشاب المجني عليه.



وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "فيسبوك"، تداولوا فيديو لقيام مجموعة من الشباب بالتعدي بالضرب المبرح، على شاب معاق ذهنيًا، بقرية كفر إبراش بدائرة مركز مشتول السوق بالشرقية، داخل صالون حلاقة "شريف صبرة" بالقرية.