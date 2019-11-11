سقوط أمطار متوسطة على بعض قرى إدفو

تعرضت بعض القرى بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم، لسقوط أمطار متوسطة، مصحوبة بحركة للرياح ولكنها لم تؤثر على حركة السير.



ومن جهتها، وجهت إدارة المرور بأسوان، تعليماتها لأصحاب السيارات بتوخي الحذر أثناء السير على الطرق السريعة، ولكن لم يؤثر سقوط الأمطار على الحركة المرورية بالطرق السريعة والصحراوية، واستقرار الرؤية نسبيًا على الطرق.



ورفعت محافظة أسوان درجة الاستعدادات، من خلال رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وفرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف، وذلك تحسبًا لمواجهة أى تداعيات لسوء الأحوال الجوية.