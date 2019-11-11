مصرع طفل سقط من الدور الثاني بمنزله في ملوي

لقي طفل مصرعه بعد سقوطه من الدور الثاني بمنزله بإحدى قري مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقله لمستشفى ملوي العام.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بورود بلاغ من الدكتور اسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول الطفل عبدالرحمن صلاح علي 14 سنة ومقيم قرية معصرة ملوي جثة هامدة، وأكدت أسرته سقوطه من علو (الدور الثاني بمنزله).



وتبين من التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة ملوي برئاسة المقدم علاء جلال وتحت إشراف العميد عصام أبوالفضل رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا أن الطفل سقط من علو، وأكدت أسرته سقوطه من الدور الثاني بمنزله ولم يتهموا أحدا بارتكاب الحادث.



وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي كلفت المباحث بتكثيف التحريات؛ للوقوف على أسباب سقوط الطفل وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.