إزالة 75 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في بني سويف

تابع محافظ بني سويف، اليوم، سير العمل في حملات الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت اليوم وتستمر لمدة 15 يوما، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة، وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم



وقال المحافظ، إنه تم إزالة 75 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بإجمالى مساحة 22 ألف متر بناحية الحيبة مركز الفشن وذلك بواقع 5 حالات على مساحة ألف متر، والتي صدر بشأنها قرارات إزالة، و70 حالة تعد في المهد على مساحة 21 ألف متر عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة



وأكد محافظ بني سويف أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأراضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدا أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.



وأكد أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك أن حملات ازالة التعديات تواصل عملها وفقا للبرنامج المعد، والذي يشرف على تنفيذها المحافظ، حيث يتم اطلاعه يوميا بما تم تنفيذه من حملات، والمعوقات التي قد تواجههم والتي يأمر على الفور بتذليلها، مشيرا إلى بداية الموجة اليوم وتستمر لمدة 15 يوما لتغطى كافة مراكز المحافظة.