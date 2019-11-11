للمرة الأولى.. زوجة يونس شلبي تتحدث عن ذكرياته في "شارع النهار"

للمرة الأولى على الشاشات العربية يستضيف الإعلامي حسام المراغي، زوجة الفنان يونس شلبي، وابنته في "شارع النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار".



وتكشف للمرة الأولى حكايات وأسرار عن يونس شلبي، في الذكرى الـ 12 لرحيله، وذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الخامسة.



يذكر أن يونس شلبي، رحل عن عالمنا يوم 12 نوفمبر 2007، عن عمر يناهز الـ 66 عامًا وقدم يونس شخصية الفتى الأهوج غير الناضج عقليًا في كثير من مسرحياته ومنها "العيال كبرت، وحاول تفهم يا زكي"، شارك يونس بأدوار صغيرة في نحو 77 فيلما سينمائيا، وقام ببطولة عدد قليل من الأفلام التي يعتبرها سينمائيون ذات طابع تجاري قليل القيمة فنيا.



برنامج "شارع النهار" من السبت للأربعاء الساعة 5 والإعادة 2:30 صباحًا.

