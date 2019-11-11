رمضان عبدالمعز يكشف هدية الله لجابري الخواطر

تحدث رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن عبادة جبر الخواطر، مشيرا إلى أنها من العبادات المنسية لدى الكثيرين، كما أن صورها عديدة، فمن الممكن أن تجبر خاطر والدتك بهدية بسيطة حتى وإن قلت قيمتها، ومن الممكن أن تجبر خاطر ابنتك بقبلة حانية، فالرسول عليه السلام كان يلقب السيدة فاطمة الزهراء بأم أبيها.



وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن من عامل الناس بجبر الخواطر، أدركه الله في جوف المخاطر، متابعا: "كان النبي يرحم الصغير ويوقر الكبير وما جاءه أحد لحاجة فرده خائبا أبدا".



وأوضح أن هناك بعض الأشخاص تعتقد في نفسها أنها صريحة بقولها للأعور أنت أعور في عينك، مشيرا إلى أن هذه ليست بصراحة وإنما وقاحة وسوء أدب.

