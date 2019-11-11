فحص الذمة المالية لـ"الست الغنية" منى سلامة المتنمرة على الفقراء

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي منى سلامة، عضو مجلس أمناء جمعية 6 أكتوبر، لسخريتها من منافذ بيع السلع لمحدودي الدخل بأسعار مخفضة.



ورأى المهاجمون أن "سلامة"، أو كما أطلقوا عليها "الست الغنيّة"، وأمثالها، نسيت أن هناك فقراء يحتاجون إلى تلك المنافذ، موضحين: "يبدو أن جهود الحكومة لرعاية الفئات الأشد احتياجا لا تروق للست الغنية وأمثالها، أو تتعارض مع مصالحهم، وهذا منطق من يريدون هدم مصر".



وأيد مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من أهالي 6 أكتوبر، حملة الرد على "كارهة الفقراء"، مؤكدين أن سيدة الجمعيات لا تفكر في دعم الفقراء، بل القضاء عليهم.



وطالب بعض المدونين من أهالي أكتوبر، بفحص الذمة المالية لهذه السيدة ومن على شاكلتها، مشيرين إلى تورطها في جرائم فساد مالي، تسترت خلالها على مخالفات مجموعة من المقاولين، مستغلة منصبها.



وشدد المنتقدون على أن الدولة المصرية التي ترعى الفقراء لم تعد تتسع لمثل هؤلاء الهدامين.



وكشف مصدر أنه سيتم فحص الذمة المالية لـ"كارهة الفقراء"، استجابة لمطالب المواطنين.